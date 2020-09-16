"Коронація слова" назве переможців у номінації "Кіносценарії" 20 вересня

Онлайн-церемонія нагородження переможців міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова» у номінації "Кіносценарії" відбудеться 20 вересня за підтримки Державного агентства з питань кіно.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі конкурсу.

"20 вересня о 20:00 прозвучать імена авторів кіносценаріїв, з яких у майбутньому постане нове українське кіно", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, цього року через карантинні умови «Коронація слова» не змогла провести традиційну церемонію нагородження, яка до того ж мала бути святково-ювілейною – конкурсу виповнюється 20 років. 1 липня відбулася онлайн-церемонія номінації «Романи», і тепер іде підготовка до онлайн-церемонії у номінації «Кіносценарії». Згодом буде відома дата церемоній в інших номінаціях.

Церемонію можна подивитися на YouTube «Коронації слова».

Міжнародний літературний конкурс «Коронація слова» за 20 років існування відкрив понад 1000 нових імен у літературі.

Головна мета конкурсу – підтримка новітньої української культури, пошук нових імен, видання найкращих романів, стимулювання й підтримка сучасного літературного процесу кіно й театру. І, як наслідок, наповнення українського ринку конкурентноспроможною літературою, а кіно й театру - якісними фільмами та п’єсами.

Як повідомляв Укрінформ, 1 липня 2020 року Міжнародний літературний конкурс «Коронація слова» оголосив на 20-ій, ювілейній онлайн-церемонії переможців у номінації «Романи». Під час церемонії було оголошено, що нагородження переможців у номінаціях «Кіносценарії», «П’єси» та «Пісенна лірика» відбудеться у вересні на 27-му BookForum у Львові. Пізніше стало відомо, що через карантинні обмеження у зв’язку з епідемією коронавірусу форум пройде онлайн.