В Італії знайшли можливо найстаріші рештки “домашніх” собак

У двох печерах в італійському регіоні Апулія науковці виявили рештки собак віком у 14-20 тисяч років. Можливо, мова йде про перших одомашнених псів у цьому регіоні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Jacksonville Free Press із посиланням на італійських дослідників з Університету Сієни.

Вчені вважають, що археологічні останки можуть бути віком до 20000 років. Вони можуть розкрити ключову інформацію про еволюцію від вовка до собаки. Рештки були знайдені у двох палеолітичних печерах в регіоні Апулія на півдні Італії. Печери Пагліччі й Романеллі біля міста Кастро також були населені людьми в період з 30 000 років тому, що вказує на те, що собаки жили пліч-о-пліч з людьми в печерах.

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Вік рештків собаки, виявлених дослідниками, коливається від 14 000 до 20 000 років, при цьому верхня межа додає приблизно 4000 років до відомої історії домашнього собаки.

«З археологічної точки зору, найстаріші останки домашніх собак були знайдені в Центральній Європі і датуються періодом 16 000 років тому. У районі Середземного моря, як ми тепер встановили, домашні собаки жили тут 14 000 років тому напевно, але, можливо, навіть 20 000 років тому», — сказав координатор роботи Відділу досліджень передісторії та антропології Франческо Босчін.

У будь-якому випадку «рештки, знайдені в Апулії, являють собою на нинішній час найстаріші зразки, виявлені в районі Середземного моря, а також можуть являти собою досі відсутні свідоцтва еволюційного процесу, який призвів до собаки.

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Цікаво, що в печерах були виявлені останки вовків. Вони були більше собак і мали чіткі корінні зуби, призначені для розриву м’яса, яких немає у собак. Молекулярний аналіз показує, що генетичне розділення вовків і собак почалося в період між 20 000 і 30 000 років тому.

За словами Босчіна, дослідницька група все ще аналізує свої висновки і сподівається в кінцевому підсумку дати більше відповідей на питання про ранні співіснування людини і собаки.

Фото: Siena University/Real Press