У Туреччині знайшли інструменти часів неоліту

Археологи під час розкопок на південному заході Туреччини виявили старовинні предмети епохи неоліту, вік яких майже вдвічі більший за Великі піраміди Єгипту.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на інформагентство «Анадолу».

«Під час розкопок, проведених у селищі епохи неоліту, ми виявили кілька інструментів прадавніх людей, які використовувалися для виготовлення тогочасних текстильних виробів», - розповіла інформагентству керівник групи археологів, професорка Егейського університету в Ізмірі Фулія Дедеоглу.

Старовинні предмети епохи неоліту в Туреччині / Фото: АА

Серед різних предметів, таких як голки з кістки, круглі, зазубрені по краях камені, є екземпляри, які датуються періодом 8,6 тисячі років тому.

Сучасна турецька провінція Денізлі й в наші час відома своїми текстильними виробами. Науковці вважають, що ця традиція сягає набагато давніших часів, ніж вважали раніше.

Знахідку виявили в будівлі, яку датують 6400 до н.е.

Як повідомляв Укрінформ, минулого року турецькі археологи на сході країни знайшли унікальний храм, вік якого понад 11 тисяч років.