У Туреччині знайшли інструменти часів неоліту

У Туреччині знайшли інструменти часів неоліту

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Укрінформ
Археологи під час розкопок на південному заході Туреччини виявили старовинні предмети епохи неоліту, вік яких майже вдвічі більший за Великі піраміди Єгипту.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на інформагентство «Анадолу».

«Під час розкопок, проведених у селищі епохи неоліту, ми виявили кілька інструментів прадавніх людей, які використовувалися для виготовлення тогочасних текстильних виробів», - розповіла інформагентству керівник групи археологів, професорка Егейського університету в Ізмірі Фулія Дедеоглу.

Старовинні предмети епохи неоліту в Туреччині / Фото: АА

Серед різних предметів, таких як голки з кістки, круглі, зазубрені по краях камені, є екземпляри, які датуються періодом 8,6 тисячі років тому.

Сучасна турецька провінція Денізлі й в наші час відома своїми текстильними виробами. Науковці вважають, що ця традиція сягає набагато давніших часів, ніж вважали раніше.

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Знахідку виявили в будівлі, яку датують 6400 до н.е.

Як повідомляв Укрінформ, минулого року турецькі археологи на сході країни знайшли унікальний храм, вік якого понад 11 тисяч років.

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