На Тернопільщині археологи знайшли три скелети XVII-XIX століть

Десять людських скелетів XVII - початку XIX століть розкопали під час археологічної експедиції в Залізцях на Тернопільщині.

Про це з посиланням на Суспільне повідомляє Укрінформ.

«Під час розкопок біля входу до костелу Святого Антонія знайшли череп чоловіка, очевидно, священника, віком понад 30 років. Він був похований в ризі, в сутані із нашитою бронзовою іконою з емалями. Як ми вже визначили, це була Ченстоховська або Белзька Богородиця. Так само в нього була і вервиця, від якої залишились хрестик і намистина», - розповів археолог, керівник експедиції, директор місцевого краєзнавчого музею Василь Ільчишин.

За його словами, також під час розкопок виявлено скелет дівчини. Їй було близько 20-ти років. Вона була, судячи зі всього, ревною вірянкою, на грудях мала дерев’яний хрест із прикріпленим свинцевим розп’яттям. А на пальці мала бронзовий перстень зі скляними камінчиками. Неподалік дівчини та священника була похована дитина.

Як стверджує Ільчишин, цвинтар періодично ніби перекопувався, люди хотіли, щоб їх поховали біля костелу, аби бути наближеними до Бога.

Розкопки біля костелу проводять тому, що в 16-17 столітті тут був центр селища Залізці та цвинтар. Археологи хочуть відтворити давню локацію цього сакрального місця.

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Усе знайдене передадуть антропологам Києва і Тернополя, які доповнять відомості про знахідки й згодом повернуть їх у музей в Залізцях.

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Як повідомлялось, давній цвинтар біля римо-католицького костелу Святого Антонія у Залізцях виявили минулого року. Тоді розкопали скелет, фрагменти одягу та взуття австро-угорського офіцера, який був похований під час Першої світової війни.

Костел святого Антонія – пам’ятка архітектури XVI століття.

Фото: Суспільне