На Житомирщині археологи знайшли понад сто срібних денаріїв ІІ-ІІІ століття

На Житомирщині поблизу села Хмелівка Олевського району археологи під час розкопок знайшли понад 100 срібних денаріїв, що датуються ІІ-ІІІ століттям нашої ери.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив старший науковий співробітник Інститут археології НАН України, керівник Житомирської археологічної експедиції Андрій Петраускас.

«Понад 100 римських денаріїв ми виявили за селом Хмелівка. З цього місця походить комплекс монет пізньоримського часу ІІ-ІІІ століття нашої ери. Характер знахідки після розкопок дає підстави сказати, що це скарб, тобто заритий комплекс монет в одному місці далеко від поселенської структури», - розповів археолог.

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За його словами, монети цінні тим, що на півночі Житомирщини такі знахідки практично не траплялися, і старожитності цього періоду не досліджені.

До цього подібні знахідки виявили в Овруцькому районі.

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Знайдені в Олевському районі монети передадуть до музею.