На Житомирщині археологи знайшли понад сто срібних денаріїв ІІ-ІІІ століття
Про це кореспонденту Укрінформу повідомив старший науковий співробітник Інститут археології НАН України, керівник Житомирської археологічної експедиції Андрій Петраускас.
«Понад 100 римських денаріїв ми виявили за селом Хмелівка. З цього місця походить комплекс монет пізньоримського часу ІІ-ІІІ століття нашої ери. Характер знахідки після розкопок дає підстави сказати, що це скарб, тобто заритий комплекс монет в одному місці далеко від поселенської структури», - розповів археолог.
За його словами, монети цінні тим, що на півночі Житомирщини такі знахідки практично не траплялися, і старожитності цього періоду не досліджені.
До цього подібні знахідки виявили в Овруцькому районі.
Знайдені в Олевському районі монети передадуть до музею.