У Севастопольському парку Дніпра, де продовжуються археологічні розкопки з дослідженням решток колишньої Лазаревської церкви, археологи знайшли склеп з похованими чоловіком та жінкою. Фахівці припускають, що знайдені останки належать почесному громадянину міста Олександру Полю та його дружині.

Про це повідомили у пресслужбі міської ради Дніпра.

“За історичними даними, Олександр Поль був похований у межах території Лазаревської церкви. Біля нього через 26 років поховали і його дружину. Тому шукали парні могили. Спочатку віднайшли (могили - ред.) двох священників, потім іще двох - біля церкви. І далі вже перед входом у церкву було знайдено склеп чоловіка і жінки. Саме у цій частині і хоронили громадських діячів”, - розповів директор КП “Етнографічні парки Дніпра” Дніпровської міськради Дмитро Каюк.

За його словами, одразу, як тільки відкрили могили, стало зрозуміло, що їх свого часу пограбували. Знайдені скелети за зовнішніми характеристиками відповідають біологічним рокам смерті Поля та його дружини. Точно встановити, чи належать останки Олександру Полю, мають антропологи та інші спеціалісти.

“Лише після детального аналізу та висновків фахівців можна буде точно стверджувати, що знайдено могилу почесного громадянина міста”, - наголосив фахівець.

Зі свого боку, старший науковий співробітник Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара Володимир Шалобудов зазначив: «Точно сказати, що це останки саме Олександра Поля, ми наразі не можемо. Могили пограбовані. Але за наявними слідами видно, що це були не священнослужителі, оскільки залишилися рештки від мундиру в чоловічій могилі. Дослідження гробу ще триває. Чоловічий череп та інші частини скелету достатньо добре збереглися, що допоможе у проведенні необхідних експертиз, аби точно встановити, чи це Олександр Поль», - сказав він.

У Дніпрі археологи виявили подвійне поховання

Як повідомляв Укрінформ, у Дніпрі розпочалися археологічні роботи з дослідження фундаментів давно зруйнованої церкви Святого Лазаря, де був похований дослідник і підприємець Олександр Поль, завдяки якому почалася розробка залізних руд у Кривому Розі.

У подальшому на місці захоронення Поля міська влада планує створити пантеон або ж кенотаф почесних громадян Дніпра.

Олександр Поль (1832 –1890 рр.) - український дослідник-археолог українсько-німецького походження, верхньодніпровський поміщик, шляхтич, краєзнавець і підприємець, меценат і громадський діяч.

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Брав участь у впровадженні селянської, земської і судової реформ на Катеринославщині, 15 років присвятив вивченню залізних руд Кривого Рогу і доведенню їхнього промислового значення. Особисто сприяв тому, щоб у 1881 році розпочались промислові розробки, які визначили подальший бурхливий економічний розвиток Придніпровського регіону.

Нині у Дніпрі Полю встановили пам’ятник, назвали його іменем проспект та вулицю.