На турецькому ТБ покажуть українську драму "Додому"

Український фільм "Додому" ("Evge"), який розповідає про анексію Криму та війну на Сході України, покажуть на центральному телеканалі Туреччини.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сторінку у Фейсбуку посольства України в Туреччині.

"Вперше український фільм «Додому» режисера Нарімана Алієва, з Ахтемом Сеітаблаєвим в головній ролі, покажуть на турецькому телебаченні", - зазначили у диппредставництві.

Показ відбудеться 20 вересня о 21.30 на телеканалі TRT2.

“Додому” – повнометражний дебют режисера Нарімана Алієва. За сюжетом, у кримського татарина Мустафи помирає його первісток. Батько приїжджає до Києва, куди його два сини поїхали після анексії Криму, аби повернути молодшого сина додому, а старшого поховати на батьківщині в Криму згідно з мусульманськими традиціями.

Головні ролі у стрічці виконали Ахтем Сеітаблаєв та Ремзі Білялов. Продюсером стрічки є Володимир Яценко (“Дике поле”).

Світова прем'єра фільму відбулася у конкурсній програмі “Особливий погляд” Каннського міжнародного кінофестивалю. В Україні фільм було вперше показано у межах міжнародної конкурсної програми Одеського кінофестивалю, де “Додому” виборов гран-прі – “Золотого Дюка”, який присуджується за результатами глядацького голосування. Фільм створений за підтримки Міністерства культури України.

Картину було висунуто на премію Американської кіноакадемії “Оскар” у категорії “Найкращий фільм іноземною мовою".

Стрічка отримала дві нагороди на 7-му Міжнародному Босфорському кінофестивалі у Стамбулі, гран-прі за найкращий фільм 15-го