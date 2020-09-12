На турецькому ТБ покажуть українську драму

На турецькому ТБ покажуть українську драму "Додому"

Укрінформ
Український фільм "Додому" ("Evge"), який розповідає про анексію Криму та війну на Сході України, покажуть на центральному телеканалі Туреччини.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сторінку у Фейсбуку посольства України в Туреччині.

"Вперше український фільм «Додому» режисера Нарімана Алієва, з Ахтемом Сеітаблаєвим в головній ролі, покажуть на турецькому телебаченні", - зазначили у диппредставництві.

Показ відбудеться 20 вересня о 21.30 на телеканалі TRT2.

“Додому” – повнометражний дебют режисера Нарімана Алієва. За сюжетом, у кримського татарина Мустафи помирає його первісток. Батько приїжджає до Києва, куди його два сини поїхали після анексії Криму, аби повернути молодшого сина додому, а старшого поховати на батьківщині в Криму згідно з мусульманськими традиціями.

Головні ролі у стрічці виконали Ахтем Сеітаблаєв та Ремзі Білялов. Продюсером стрічки є Володимир Яценко (“Дике поле”).

Світова прем'єра фільму відбулася у конкурсній програмі “Особливий погляд” Каннського міжнародного кінофестивалю. В Україні фільм було вперше показано у межах міжнародної конкурсної програми Одеського кінофестивалю, де “Додому” виборов гран-прі – “Золотого Дюка”, який присуджується за результатами глядацького голосування. Фільм створений за підтримки Міністерства культури України.

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Картину було висунуто на премію Американської кіноакадемії “Оскар” у категорії “Найкращий фільм іноземною мовою".

Стрічка отримала дві нагороди на 7-му Міжнародному Босфорському кінофестивалі у Стамбулі, гран-прі за найкращий фільм 15-го

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