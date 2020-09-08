Фільм про художника-волонтера відібрали на фестиваль у Сербії

Кінопроєкт «Казка про Коника», що став переможцем програми Українського інституту з промоції кіно за кордоном proMOTION, відібрали до індустріальної секції Міжнародного фестивалю документального кіно Beldocs - Меđunarodni festival dokumentarnog filma у Сербії.

Про це повідомляє у Фейсбуці Український інститут.

«Проєкт фільму візьме участь у секції Beldocs in Progress - індустріальній платформі фільмів на фінальних стадіях виробництва з України, Західних Балкан, Грузії, Молдови та країн Балтії. Програма секції передбачає публічні пітчинги проєктів, що цьогоріч відбудуться онлайн, а також особисті консультації з фахівцями-документалістами», - йдеться у повідомленні.

Фестивал відбувається з 3 по 10 вересня.

В Українському інституті зауважили, що програма proMOTION розроблена ними з метою збільшити аудиторію та присутність українських фільмів за кордоном, а також посилити спроможність українських кінематографістів до співпраці на міжнародному кіноринку.

«Казка про Коника» стала одним з п’яти переможців програми, які Український інститут підтримує як фільми з найбільшим міжнародним потенціалом.

Як повідомляв Укрінформ, станом на початок грудня 2019 року закінчилися зйомки українського документально-анімаційного фільму “Казка про Коника”, що розповідає про засновника Центру української культури в Таллінні Анатолія Лютюка, його волонтерську місію в Україні та ініціативу збирати історії про доброту на війні.

Сюжет “Казки про Коника” знайомить глядачів з Анатолієм Лютюком — колишнім антирадянським активістом і художником, який багато років тому виїхав з України і живе у середмісті Таллінна. Проте він не може залишатися осторонь подій в Україні. Від початку війни їздить на Донбас з гуманітарною допомогою в пошуках поранених, біженців, сиріт. У своїх подорожах він також шукає добрі історії з війни, адже багато років тому дав обітницю щодня, за будь-яких обставин, знаходити щось добре. Маленький дерев’яний Коник, якого Анатолій вирізав в одній із подорожей Україною, супроводжує його в мандрівках сірою зоною і стає головним героєм казок, написаних за мотивами реальних фронтових історій.

Автори ідеї, режисери та продюсери - Уляна Осовська і Денис Страшний. Копродюсер - Юло Пікков (Естонія). Продюсерська компанія - «Докутолока». Виробництво фільму підтримав Український культурний фонд.

Сюжети історій про доброту, зібраних Анатолієм Лютюком, анімувала студія Ridni Animation. Робота над стрічкою тривала майже 6 років. Зйомки проходили у Таллінні та прифронтових містах України: Авдіївці, Пісках, Мар’їнці, Бахмуті та Краматорську.