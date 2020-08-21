У парку Шевченка просто неба тиждень крутитимуть патріотичне кіно

Добірку фільмів “Наша незалежність” до 29-ї річниці незалежності України представить у столичному парку ім. Шевченка літній кінотеатр “Кіновернісаж просто неба”.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно, передає Укрінформ.

“Тиждень стрічок про знакові події та від знакових особистостей української історії відкриває 21 серпня “Позивний Бандерас” Зази Буадзе. До стрічки включені реальні історії часів АТО, сценаристи Артемій Кірсанов і Сергій Дзюба створили історію фільму на основі щоденника українського військового, котрий воював на Донбасі”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 22 серпня відбудеться ексклюзивний показ фестивальної версії стрічки “Черкаси” Тимура Ященка. Цієї версії не було у прокаті, літній кінотеатр дарує унікальну можливість долучитися до авторського погляду на події. Фільм представить знімальна група - режисер Тимур Ященко, актори Дмитро Сова та Євген Ламах, оператор Юрій Дунай.

23 серпня у програмі - “Червоний” Зази Буадзе. Це історичний фільм за романом Андрія Кокотюхи. За сюжетом, у радянському концтаборі зустрічаються два українці: воїн УПА і радянський льотчик. Але цим двом різним людям доводиться об’єднатися.

“Кіборги” Ахтема Сеітаблаєва кіновернісаж покаже 24 серпня. Стрічка розповідає про героїчну оборону Донецького аеропорту. Сценаристка Наталя Ворожбит писала сценарій на основі реальних історій оборонців ДАПу. Головні ролі зіграли В’ячеслав Довженко, Роман Ясиновський, Макар Тихомиров, Костянтин Темляк, Віктор Жданов.

25 серпня у програмі два документальних фільми. “Брати по зброї” Сергія Лисенка - це короткі історії з російсько-української війни, зібрані трьома волонтерами, які більше чотирьох років їздять лінією фронту з гуманітарними вантажами.

“Миколаїв. Хроніки протесту” Жанни Максименко-Довгич охоплює буремні події 2013–2014 років, а саме про те, що відбувалось на півдні країни, як у навалі проросійських протестів вдалося відстояти Миколаївщину.

“Гамер” 26 серпня представить його режисер Олег Сенцов. Це його дебютна картина 2011 року, що розповідає про молодого хлопця, чия єдина пристрасть - комп'ютерні ігри.

27 серпня на екрані просто неба - стрічка “Наші Котики” Володимира Тихого. Це “патріотична неполіткоректна комедія”, що розповідає про українських військових. Головні ролі зіграли Дмитро Хом’як, Дмитро Тубольцев, Станіслав Бжезинський, Петро Микитюк, Віра Климковецька.

Як зазначається, початок сеансів щодня о 21:00. Вхід вільний.

Захід проходить за підтримки Державного агентства України з питань кіно та за сприяння Департаменту культури КМДА і Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.