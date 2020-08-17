"Молодість" нагородить Робера Оссейна за внесок у кінематограф

Почесну нагороду «Золотий Скіфський олень» за внесок у світове кіномистецтво від 49-го КМКФ «Молодість» отримає французький актор театру та кіно, режисер, продюсер та письменник Робер Оссейн.

Про це повідомляє пресслужба кінофестивалю, передає Укрінформ.

«Починаючи з 1990-х років, «Молодість» має чудову традицію нагороджувати митців світового кіномистецтва. Раді анонсувати, що цього року ми вручаємо нагороду видатному актору театру та кіно, режисеру, продюсеру і письменнику Роберу Оссейну. Глядач його пам’ятає за ролями в п’яти фільмах про Анжеліку, за своє життя він встиг зіграти понад 100 ролей у театрі та кіно. Нам дуже приємно, що ім’я Оссейна пов’язане з Києвом, його мати Анна Міневська зростала та навчалася в Києві», — прокоментував художній керівник КМКФ «Молодість» Андрій Халпахчі.

Як зазначається, Робер Оссейн народився 30 грудня 1927 року в Парижі. Виріс майбутній актор і режисер у родині музикантів. У 15-річному віці Робер почав займатися в театральному гуртку. Пізніше виступав у паризькому «театрі жахів», де також ставив вистави. У 1954 році дебютував у фільмі «Набережна блондинок» Поля Кадеака. Широку славу здобув завдяки ролям у фільмах про Анжеліку. З 1970 по 1979 роки він очолював Національний Народний театр у Реймсі, потім в Парижі в Палаці спорту ставив епопеї з величезними масовками: «Дантон і Робесп'єр» та «Людина на ім'я Ісус». Серед його нагород - Орден «За заслуги», звання Кавалера, Офіцера та Командора Ордену Почесного легіону Франції та Командора Ордену Культури Монако. Оссейн - автор мемуарів «Сліпий вартовий» і «Кочівники без племен».

Як повідомляв Укрінформ, традиційно почесну нагороду «Золотий Скіфський олень» за внесок у світове кіномистецтво КМКФ «Молодість» вручає на церемонії відкриття фестивалю.

49-ий Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» відбудеться 22 - 30 серпня. Цьогоріч кінофестиваль через епідемію коронавірусу та карантин відбудеться в офлайн- та онлайнформаті. Головними локаціями фестивалю стануть кінотеатр «Жовтень», Будинок кіно, Fedoriv Hub, де відбуватимуться майстер-класи у межах «Майстерні талантів». Спеціально для проведення фестивалю сконструюють кінотеатр просто неба під Аркою Дружби народів. Там відбудуться церемонії відкриття та нагородження переможців, покази фільмів дитячої програми «Molodist Teen Sсreen», українські прем’єри та спеціальні події, а також кожного дня будуть безкоштовні покази – по 4 сеанси на день.

Фото: VM/Mickaël DEMEAUX