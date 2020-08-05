Кінофестиваль "Молодість" презентував свої програми

49-й Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість" презентував на пресконференції 4 серпня програми фестивалю, який відбудеться 22 – 30 серпня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Візитна картка фестивалю – це його програма як міжнародна, так і внутрішня. Сьогодні нам є з чого обирати. Бо, так чи інакше, кожен міжнародний кінофестиваль, як і Каннський, - це дзеркало в першу чергу кіноіндустрії, яка є в цій країні. І ми пишаємося тим, що нам є що представити як на міжнародному рівні – з міжнародних фільмів, так і з української програми, яка є сьогодні повноцінною складовою нашої загальної програми", - наголосив художній керівник фестивалю Андрій Халпахчі.

Фільми міжнародного та національного конкурсу, а також позаконкурсні програми представили, крім Халпахчі, програмний директор Ігор Шестопалов та програмні координатори Богдан Жук та Віктор Глонь.

Як зазначалося, в міжнародному конкурсі візьмуть участь 4 українських фільми: один – в повнометражному, 2 – в студентському, 1 – в короткометражному форматах.

Загалом в міжнародному конкурсі - 12 повнометражних фільмів, серед них «Парфенон» Мантаса Кведаравічюса, знятий в копродукції Литви, України та Франції; 16 студентських, серед них «Дім, милий дім» Анни Морозової (Україна) та «Ми більше ніколи не заблукаємо разом» Євгена Кошина (Україна, Туреччина); 16 короткометражних, серед них «Бульмастиф», Анастасії Буковської (Україна); конкурс «Сонячний зайчик / Sunny Bunny» - 12 фільмів; в дитячій програмі «Teen Sсreen» - 7 стрічок.

Глонь повідомив, що в національному конкурсі – це короткометражні фільми – беруть участь 24 стрічки, які були відібрані із близько 200 заявок.

"Але це лише 95 відсотків програми. Ми ще чекаємо на сюрпризи", - зауважив Халпахчі щодо презентованої програми.

Він зазначив, що фестиваль «Молодість» цього року шукає різні форми поєднання офлайн- і онлайн-формату і сподівається на закордонних гостей.

"Всі чекають на офлайн-подію. Це ми відчуваємо і з боку наших іноземних партнерів, бо влітку не відбувся офлайн жоден великий міжнародний фестиваль, а Каннський, Карловарський взагалі не відбулися. Зараз фестиваль в Локарно теж не відбувається, крім короткометражного конкурсу, який буде проводитися онлайн. Кожного дня ми спілкуємося з потенційними гостями, які намагаються дійсно приїхати, але певні побоювання існують", - сказав художній керівник.

Він нагадав, що головні локації фестивалю – це кінотеатр «Жовтень», Будинок кіно, Fedoriv Hub, де відбуватимуться майстер-класи у межах «Майстерні талантів». Спеціально для проведення фестивалю сконструюють кінотеатр просто неба під Аркою Дружби народів.

"Там відбудуться церемонії відкриття та нагородження, покази фільмів дитячої програми «Molodist Teen Sсreen», українські прем’єри та спеціальні події, а також кожного дня будуть безкоштовні покази – по 4 сеанси на день", - сказав Халпахчі.

Він також подякував державним партнерам, без яких фестиваль не міг би відбутися. Це Держкіно, Український культурний фонд, КМДА та Фонд «Креативна Європа».