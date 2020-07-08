Команда кінофестивалю «Молодість» робить усе, щоб він відбувся наживо - Халпахчі

Організатори 49-го Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість», який через епідемію коронавірусу було перенесено на 22-30 серпня, сподівається, що він відбудеться наживо, а не в онлайн-режимі.

Про це заявив художній керівник КМКФ «Молодість» Андрій Халпахчі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Все-таки кіно – це кінозал. Кіно – це коли гасне світло, і ви дивитесь якісне зображення на екранах і відчуваєте, навіть дистанційно, поруч із собою інших глядачів. «Молодість» саме такою і розпочиналася у 1970 році, і для нас дуже важливо зробити цей фестиваль в реалі», - підкреслив Халпахчі.

Він нагадав, що цьогорічний фестиваль, який вважається 49-м, насправді є ювілейним: «Молодості», заснованій у 1970, виповнюється 50 років.

«Так трапилось, що один з фестивалів став своєрідним прологом, коли ми перейшли з нашого традиційного часу, з жовтня, на кінець травня, як і планували цього року. Але фестиваль перенесено на 22-30 серпня. І ми всією командою, з нашими партнерами робимо все, щоб він відбувся саме так, як ми його запланували», - сказав художній керівник.

При цьому він указав, що регламент фестивалю не змінився. Є великий міжнародний конкурс, що складається з трьох напрямків – студентські роботи, перші короткометражні фільми і перші повнометражні фільми режисерів, а нагороди присуджує міжнародне журі. Крім того, є Національний конкурс короткого метру зі своїм міжнародним журі, Teen Screen - програма для дітей з дитячим міжнародним журі. А також традиційна програма, присвячена ЛГБТК-тематиці, - Sunny Bunny зі своїм міжнародним журі. Буде і широка позаконкурсна програма.

За словами Халпахчі, цьогоріч на відбір надійшла величезна кількість фільмів: «На розгляд ми отримали 2206 фільмів. Кількість країн – 91. Ігрових – 1589, документальних – 402, анімаційних - 145. Українських фільмів - 191, з них студентських – 45, коротких – 138, повних – 8, ігрових – 136, документальних – 47, анімаційних – 8… Після відбору залишиться значно менше. Завжди у нас приблизно 250-280 фільмів. Може, цього року буде трохи менше».

Попередній відбір уже пройшли 20 повнометражних фільмів, 8 з них підтверджені, однак остаточні цифри і повну програму фестивалю буде оголошено згодом.

«Але мені приємно оголосити фільм-відкриття. І для нас принципово, що це український фільм… Фільм «Забуті» української режисери Дар’ї Оніщенко – дуже високої якості, який поєднує саме те, що є головним і для глядача, і для професіоналів – він цікавий і за своєю формою, і за своїм змістом», - наголосив Халпахчі.

Як повідомлялося, «Забуті» вже побували на дев'яти кінофестивалях, прем’єри відбулися у Польщі та Швейцарії. Продюсер стрічки Ігор Савиченко поінформував, що її знято за підтримки Міністерства культури України та Федерального бюро культури Швейцарії – це перша копродукція двох відомств.

Актриса Марина Кошкіна, яка зіграла в цьому фільмі свою першу головну роль, розповіла: «Це історія про конкретну сім’ю, можна сказати, про любовний трикутник… Про те, як вони долають якісь життєві події. Для мене це історія більше не про забутих людей на Донбасі, а взагалі про забутих людей – у своїй сім’ї, на своїй роботі, в колі друзів».

Співзасновниця агенції «Доступне кіно» Юлія Сачук додала, що фільм доступний для людей з вадами зору та слуху.

Своєю чергою генеральний директор КМКФ «Молодість» Іван Адамчук поінформував, що серед локацій, на яких працюватиме фестиваль, найбільш бажаною, крім кінотеатрів, де показуватимуть кіно, є Арка Дружби народів: «Це величезна сцена, яка буде розміщена на оглядовому майданчику, величезний екран, глядацька зала на 600 місць. Також це буде Будинок кіно з дома залами, зокрема й Червоним, який запрацює і там буде гарний професійний звук».

За його словами, команда планує розвивати супутні івенти, які би дали можливість стати фестивалю й успішним бізнес-проєктом. «Для цього багато що планувалося, але, на жаль, ситуація, в якій ми опинилися, переламала наші плани… Та 24-25 липня спільно з Українською асоціацією кінопродюсерів ми проведемо перший Форум-продакшн в Україні. Також проведемо і Дні Вишеградської четвірки, які заплановані на вересень», - поінформував генеральний директор «Молодості».