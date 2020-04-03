Кошти на кіно можна скорочувати не більш як на третину – Халпахчі

Українська кіноіндустрія цьогоріч вистоїть, якщо кошти на неї скоротять не більш як на третину.

Про це заявив в інтерв’ю Укрінформу арт-директор Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість» Андрій Халпахчі.

«У цьому році на Держкіно планувалося 850 мільйонів гривень. Майже до мільярда – на Український культурний фонд. Це приблизно така ж сума, як торік… За моїми передчуттями, цього року вистачило б коштів, якби бюджет був скорочений на третину», - сказав Халпахчі.

Він пояснив, що кіновиробництво в Україні зсувається як мінімум на пів року, майже всі зйомки призупинилися і будуть перенесені не тільки на осінь, а й на наступний рік.

«Якщо заходів, запланованих на першу половину року, як кінофестивалі Docudays та «Молодість», пересуваються на третій квартал, то якісь заходи, очевидно, не відбудуться. Скажімо, ті, що заплановані за кордоном… Зупинена промоція українських фільмів. Кінотеатри не працюють, тож і всі прем’єри, що планувалися впродовж року, просто фізично не зможуть відбутися в другій його половині. Все це автоматично суттєво відкоригує бюджет», - додав арт-директор «Молодості».

Проте, за словами Халпахчі, запропоновані змінами до бюджету у зв’язку з пандемією коронавірусу попередні цифри на Держкіно у 463,5 млн грн, а на УКФ у 250,8 млн, «вкрай недостатні».

«Надзвичайно важливо зробити так, щоб ситуація з коронавірусом і скороченням бюджету не поставила українське кіно на коліна, як у 90-ті роки! Навіть за такої загрози епідемії треба знаходити інші важелі. І ніколи не можна ставити на одні ваги медицину і культуру, вони однаково важливі!», - підкреслив Халпахчі.

Як повідомлялося, 25 березня стало відомо, що Міністерство фінансів планує скоротити фінансування культури та кіно на 7 млрд грн.

Представники 11 кінематографічних асоціацій та інституцій звернулися до Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з відкритим листом щодо фінансування кінематографічної галузі та закликали не знищувати національне кіно.

У неділю, 29 березня, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в новій редакції законопроєкту збережено видатки на інфраструктуру, культуру й освіту.

Тим часом Верховна Рада на позачерговому засіданні у понеділок не підтримала зміни до держбюджету на 2020 рік, якими пропонується скоротити дохідну частину на 122,9 млрд грн, а видаткову збільшити на 79,2 млрд грн.

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