Роздобудько малює, Гримич – тренує мозок арабською, а Кокотюха – вперто працює і колегам таке радить

Чим займаються українські письменники на карантині?

Не знаю, можливо, хтось і нудьгує під час карантину, але точно не творчі люди! Принаймні ті, хто відгукнувся на мою пропозицію розповісти читачам про свої «карантинні будні», буквально завалені роботою і не збираються сидіти склавши руки.

“РАДЖУ ЗАЙНЯТИСЯ ТИМ, ЩО ВІДКЛАДАЛИ ”НА ПОТІМ”

Ірен Роздобудько, письменниця:

«Цей період переживаю під гаслом: «Карантин, так карантин!». Ще один досвід – як для усього світу, так і особистісний. Але він ніяк не вплинув на мою зайнятість.

Продовжую вести свій курс драматургів, щотижня даю нові завдання, перевіряю їх. Написала й відредагувала 3 своїх сценарії. Віддала до видавництва новий роман, пишу новіший.

Ірен Роздобудько

Про хвороби нема коли й подумати. Але коли думаю – починаю робити різні «витвори»: намалювала за цей час 3 нових вітражі, зробила два дивних вазони з дитячого конструктора і склянок.

Нарешті за багато років навела лад у своїх паперах. І... викинула на смітник 6-7 мішків з різним мотлохом».

Я запитала у пані Ірен, чи прогнозує вона мистецький бум після карантину, адже якщо всі митці зараз продуктивно попрацюють, то має накопичитися чимала кількість класних творів?

Відповідає: «Митецький бум» буде – але лише для тих, хто в цей час не впадає у відчай і паніку. Тому раджу займатися творчістю в будь-якому вигляді. І тим, що відкладали «на потім», включно з дзвінками друзям і читанням книжок, що накопичились на полиці.

Але щодо мене є ще один нюанс: якщо буде зовсім критично і не вистачатиме рук у лікарнях, подумаю про те, чи не піти туди хоча б нянечкою. Але я все ж таки сподіваюсь, що наша дивна, незбагненна, унікальна у всіх сенсах країна перейде цю прірву. У нас величезний запас міцності!».

«НЕ ЗНАЄШ, ЩО РОБИТИ — РОБИ КРОК УПЕРЕД»

Письменник Андрій Кокотюха, навпаки, не прогнозує мистецького буму і наводить аргументи:

«Після карантину не прогнозую мистецького буму. Навпаки, очікується відкат назад аж до ситуації, знайомої в 1992 році. Гуманітарна сфера – дотаційна. А робота залучених у ній оплачуватися не буде ніяк. Це реальність, і дуже боюся – вона сподобається владі.

Андрій Кокотюха

Залученим у кіновиробництві доведеться міняти сферу діяльності, видавцям – теж. Тимчасово, але... Проблема навіть серйозніша, ніж була в 1990-х: тоді хоч бізнес не стояв».

Тим не менше, сам Кокотюха зараз вперто працює. «Не знаєш, що робити – роби крок уперед. Раджу працювати колегам, бо вбивати вільний час за переглядом і прочитанням того, до чого раніше не доходили руки – шкідлива порада», – сказав письменник.

«В УСЯКОМУ РАЗІ ЦЕ — ПРЕКРАСНА НАГОДА БУТИ РАЗОМ ІЗ СІМ’ЄЮ»

В якомусь сенсі раєм для письменника, який мусить дописати черговий роман, назвав карантин Ілларіон Павлюк.

«Бо я пишу, а коли не тицяю пальцями в клавіші – то думаю про роман, тобто все одно пишу.

Єдине «але» – реальні події мого життя обмежуються такими віхами, як «почистив зуби», «пообідав», «вклав дітей». У суботу був у магазині. Все інше відбувається у вигаданому світі мого нового роману. А враховуючи, що це містичний трилер...

Ілларіон Павлюк. Фото: Andrey Martin

Словом, не знаю, як Стівен Кінг може займатися виключно письменництвом. Мені в моєму вигаданому світі вже трохи страшно.

Якщо серйозно, в якомусь сенсі – це прекрасна нагода бути разом із сім’єю, й я насолоджуюся цим. Що й іншим раджу. Зрештою, життя прекрасне, а з близькими людьми – вдвічі прекрасніше!».

«ХОТІЛОСЯ Б ДОВИШИВАТИ СОРОЧКУ»

Авторка підліткових романів, письменниця Олена Рижко зазначила, що карантин карантином, але роботу ніхто не скасовував.

«Навчаємо дистанційно. Я працюю через гугл-клас зі студентами. У цьому семестрі в мене «Сценарна майстерність».

Студенти надсилають цікавезні роботи. Думаю, що на виході точно буде кілька сценаріїв, які не соромно запропонувати режисерам. Веду онлайн заняття з креативного письма. Дописую нову повість для підлітків. Буквально дописую. Сьогодні завершу.

Олена Рижко

Це історія про хлопця з непростим характером і минулим, якому доведеться навчитися пробачати й заново довіряти людям і собі, відновити репутацію, повернути місце під сонцем і, можливо, знайти любов. Потім чекає завершення ще одна історія й кілька онлайн-курсів, що стосуються критичного мислення, культури й продюсування на різних платформах.

Ну й хотілося б довишивати сорочку. А, ще люстру вимити. Між тим намагаюсь бути в тонусі – онлайн-тренування, танці під «Жадана і собак», правильне харчування. А ще – кіно і книжки.

Читаю зараз багато про людський мозок. Діє, як антидепресант. Поради ж роздавати не люблю. Справа це невдячна. Єдине, хотілось би сказати: бережіть себе і своїх близьких. Не ризикуйте марно. Ми всі самі відповідаємо за свої дії й бездіяльність».

«ТРЕНУВАТИ ТІЛО Й МОЗОК У БУДЬ-ЯКИЙ ДОСТУПНИЙ СПОСІБ»

Письменниця Марина Гримич розповіла, що оскільки лише нещодавно закінчила два великих художніх тексти (в тому числі сіквел історичного роману «Клавки», який називається «Юра»), то зараз неспроможна на новий такий подвиг.

Але під час карантину пані Марина радить тренувати своє тіло і мозок у будь-який доступний спосіб, вона, наприклад, мозок тренує вивченням арабської мови і читанням книжок, а тіло – хатніми справами.

Марина Гримич

«Інколи поєдную одне і друге: наприклад, готуючи їсти, слухаю аудіокнигу», говорить письменниця.

Любов Базів. Київ