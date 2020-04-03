Міжнародна Букерівська премія оголосила шорт-лист
Про це повідомляється на сайті премії.
«2 квітня судді Міжнародної Букерівської премії 2020 року назвали шість книг, що увійшли до шорт-листа, які претендують на премію, що відзначає найкращу художню літературу з усього світу. Шорт-лист був оголошений у цифровому форматі», - йдеться у повідомленні.
Отже, короткий список номінантів на премію виглядає наступним чином:
- Шокуфех Азар «The Enlightenment of the Greengage Tree» («Просвітлення Дерева Ренклод»), перекладач невідомий, опубліковано Europa Editions;
- Габріела Кабезон Камара «The Adventures of China Iron» («Пригоди залізного Китаю»), переклад Іона Макінтіра й Фіони Макінтош, опубліковано Charco Press;
- Даніель Кельман «Tyll» («Тіль»), переклад Росса Бенджаміна, виданий Quercus;
- Фернанда Мельхор «Hurricane Season» («Сезон ураганів»), переклад Софі Х’юз, опубліковано Fitzcarraldo;
- Йоко Огава «The Memory Police» («Поліція пам’яті»), переклад Стівена Снайдера, видано Harvill Secker;
- Маріці Лукас Ріневелд «The Discomfort of Evening» («Вечірній дискомфорт»), переклад Мішель Хатчінсон, опубліковано Faber & Faber;
Переможця премії оголосять 19 травня. Він отримає 50 тисяч фунтів (61,4 тис. дол.). Гроші діляться порівну між автором і перекладачем твору, щоб підкреслити важливість роботи перекладача.
Щорічна Міжнародна Букерівська премія - престижна британська літературна премія, заснована у 2005 році, яку вручають за найкращий літературний твір, перекладений англійською.
Фото: thebookerprizes.com