Міжнародна Букерівська премія оголосила шорт-лист

У Лондоні оголосили короткий список номінантів Міжнародної Букерівської премії 2020 року, яка присуджується у галузі літератури англійською мовою.

Про це повідомляється на сайті премії.

«2 квітня судді Міжнародної Букерівської премії 2020 року назвали шість книг, що увійшли до шорт-листа, які претендують на премію, що відзначає найкращу художню літературу з усього світу. Шорт-лист був оголошений у цифровому форматі», - йдеться у повідомленні.

Отже, короткий список номінантів на премію виглядає наступним чином:

- Шокуфех Азар «The Enlightenment of the Greengage Tree» («Просвітлення Дерева Ренклод»), перекладач невідомий, опубліковано Europa Editions;

- Габріела Кабезон Камара «The Adventures of China Iron» («Пригоди залізного Китаю»), переклад Іона Макінтіра й Фіони Макінтош, опубліковано Charco Press;

- Даніель Кельман «Tyll» («Тіль»), переклад Росса Бенджаміна, виданий Quercus;

- Фернанда Мельхор «Hurricane Season» («Сезон ураганів»), переклад Софі Х’юз, опубліковано Fitzcarraldo;

- Йоко Огава «The Memory Police» («Поліція пам’яті»), переклад Стівена Снайдера, видано Harvill Secker;

- Маріці Лукас Ріневелд «The Discomfort of Evening» («Вечірній дискомфорт»), переклад Мішель Хатчінсон, опубліковано Faber & Faber;

Переможця премії оголосять 19 травня. Він отримає 50 тисяч фунтів (61,4 тис. дол.). Гроші діляться порівну між автором і перекладачем твору, щоб підкреслити важливість роботи перекладача.

Щорічна Міжнародна Букерівська премія - престижна британська літературна премія, заснована у 2005 році, яку вручають за найкращий літературний твір, перекладений англійською.

Фото: thebookerprizes.com