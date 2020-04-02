"Гаррі Поттер вдома": Роулінг запустила сайт для дітей на карантині

Укрінформ
Британська письменниця Джоан Роулінг запустила безкоштовний розважальний портал «Гаррі Поттер вдома» (Harry Potter At Home) для дітей, які зараз перебувають на карантині через поширення пандемії коронавірусу COVID-19 у світі.

Британська письменниця Джоан Роулінг запустила безкоштовний розважальний портал «Гаррі Поттер вдома» (Harry Potter At Home) для дітей, які зараз перебувають на карантині через поширення пандемії коронавірусу COVID-19 у світі.

Про це вона повідомила у Twitter.

«Батькам, вчителям та опікунам, які стежать за тим, щоб діти розважалися, і намагаються їх чимось зацікавити, на карантині може знадобитися трохи магії, тому я із задоволенням запускаю Harry Potter At Home», — написала автор серії книг про Гаррі Поттера.

На відвідувачів порталу чекають різноманітні інтерактивні завдання, майстер-класи, головоломки, загадки, вікторини тощо.

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За даними Worldоmeter, у світі станом на ранок 2 квітня зафіксовано 949 750 випадків COVID-19, з них 48 259 летальний, 200 317 людей одужали.

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