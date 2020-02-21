Зірка “Гаррі Поттера” подолала рак

Зірка “Гаррі Поттера” подолала рак

Укрінформ
Лікарі діагностували рак кишковика третьої стадії у британської акторки Джулії Волтерс, яка зіграла у фільмах про Гаррі Поттера.

Про це вона повідомила BBC

“Джулія Волтерс заявила, що у неї діагностували рак кишковика третьої стадії”, - йдеться у повідомленні.

Про свою хворобу 69-річна Волтерс дізналася 18 місяців тому. За цей час рак поширився на сусідні лімфатичні вузли. Однак, після лікування хіміотерапією вона змогла повністю подолати хворобу.

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Як відомо, акторка Джулії Волтерс грала роль Моллі Візлі у фільмах про юного чарівника Гаррі Поттера.

Головне фото: фільм "Гаррі Поттер і в'язень Азкабану"

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