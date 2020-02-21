Зірка “Гаррі Поттера” подолала рак

Лікарі діагностували рак кишковика третьої стадії у британської акторки Джулії Волтерс, яка зіграла у фільмах про Гаррі Поттера.

Про це вона повідомила BBC.

“Джулія Волтерс заявила, що у неї діагностували рак кишковика третьої стадії”, - йдеться у повідомленні.

Про свою хворобу 69-річна Волтерс дізналася 18 місяців тому. За цей час рак поширився на сусідні лімфатичні вузли. Однак, після лікування хіміотерапією вона змогла повністю подолати хворобу.

Як відомо, акторка Джулії Волтерс грала роль Моллі Візлі у фільмах про юного чарівника Гаррі Поттера.

Головне фото: фільм "Гаррі Поттер і в'язень Азкабану"