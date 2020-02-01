Вийшов трейлер дев'ятого "Форсажу"

Вийшов трейлер дев'ятого фільму серії "Форсаж".

Про це повідомляє oKino.ua.

З ролика, зокрема, стало ясно, кого ж грає рестлер Джон Сіна, новачок дуже популярної гоночної франшизи. Як з'ясувалося, його персонаж — не дуже хороший хлопець, який прагне допекти герою Віна Дізеля.

До того ж герой Сіни виявився ще й братом Домініка Торетто. А накази віддає йому хакерша-лиходійка у виконанні Шарліз Терон, яка втекла в фіналі восьмого фільму, а тепер повернулася з новою зачіскою та новими планами.

Тобто, сюжет дев'ятого фільму є логічним продовженням восьмого. Історія починається з того, що Домінік і Летті намагаються жити тихим сімейним життям, виховуючи сина Домініка від загиблої Олени. І звуть хлопчика, певна річ, Браян.

Прем'єру «Форсажу 9» заплановано на 21 травня 2020 року.