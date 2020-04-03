Кінофестиваль "Молодість" відбудеться в економ-режимі – Халпахчі

Команда «Молодості» планує провести свій 49-ий кінофестиваль, який перенесено на осінь, за обмеженого фінансування.

Про це сказав в інтерв’ю Укрінформу арт-директор Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість» Андрій Халпахчі.

«В бюджеті планувалося (на проведення кінофестивалю – ред.) 12 мільйонів гривень... Зараз ми консультуємося з представниками кіноіндустрії, нашими продюсерами – і визначили суму у 8 мільйонів. Крім того, подали проєкт до Українського культурного фонду», - розповів Халпахчі.

Водночас він зазначив, що до серпня ситуація може змінитися, маючи на увазі дві обставини – запровадження карантину у зв’язку з епідемією коронавірусу та можливе урізання державного бюджету на культуру.

«Ці дві обставини – ключові! Ми знаємо, що в інших країнах на культуру, навпаки, виділяють додаткові кошти. І то досить великі, бо кіноіндустрія у світі зараз дуже потерпає. І навіть Голлівуд, який ніколи не отримував державної субсидії, звернувся наприкінці березня до Конгресу США з проханням про фінансову допомогу!» - зауважив арт-директор «Молодості».

За його словами, про це треба думати й у нас.

«Сьогодні ми обмірковуємо, як провести фестиваль в економ-режимі, якщо до того ж буде значно скорочено фінансування. Бо, як розумієте, в цій непевній ситуації наші спонсори не можуть підтвердити всі попередні домовленості. Тому наша робота дійсно виглядає як реакція на надзвичайну ситуацію», - зазначив Халпахчі.

Він додав, зокрема, що церемонія урочистого відкриття «Молодості» відбудеться просто неба під аркою Дружби народів, а не в Палаці «Україна», як попередньо планувалося, через дорогу оренду.

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