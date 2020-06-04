Держкіно дає на фестиваль “Молодість” майже 8 мільйонів

Рада з державної підтримки кінематографії при Держкіно ухвалила рішення підтримати проведення 49-го Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість».

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, рішення ухвалено 4 червня під час засідання ради.

В документі зазначається, що затверджена сума в обсязі 7 998 034,00 гривень передбачається на організацію та проведення Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість» з 22 по 30 серпня 2020 року. Вона спрямована «на проведення творчих зустрічей, презентацій, прем’єрних показів, рекламування (незалежно від використаних рекламних засобів) та інших необхідних заходів, у тому числі за участі творчих груп фільмів».

Як прокоментували Укрінформу у пресслужбі КМКФ «Молодість», наразі оргкомітет фестивалю очікує також на рішення щодо грантової підтримки від Українського культурного фонду (програма «Знакові події», ЛОТ1 «Знакові події в Україні»).

«Коли буде відома остаточна сума коштів на реалізацію проекту, оргкомітет матиме змогу визначитися з технічними можливостями та форматом проведення фестивалю», - повідомили в пресслужбі.

Як повідомляв Укрінформ, у зв’язку з епідемією COVID-19 та продовженням карантину проведення 49-го Київського кінофестивалю «Молодість», раніше заплановане з 30 травня по 7 червня, було перенесено на 22-30 серпня 2020 року.