КМКФ «Молодість» проведе КіноTalk #2 з Пілунським, Фурсою та Єгоровим

Кінофестиваль «Молодість» проведе в понеділок, 13 квітня, онлайн-зустріч КіноTalk з успішними українськими кінооператорами.

Про це повідомляє пресслужба фестивалю на сторінці у Facebook.

«Тема зустрічі «Історії сильних оком. Досвід українських операторів». Поговоримо про те, як потрапити у професію, де вчитися операторської майстерності та з ким знімати кіно для великих екранів і міжнародних кінофестивалів», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, спікерами другої зустрічі будуть Ярослав Пілунський (оператор фільмів “Брати. Остання сповідь”, “ВІЙ”, “Переломний момент: Вiйна за демократiю в Українi”); Антон Фурса (“Додому”, “Я тебе знаю”, “Свині”); Ілля Єгоров (“Мої думки тихі”, “Небесна сотня. Зима, що нас змінила”, “Щоденник”). Модератор ефіру – український режисер та блогер Дмитро Авдєєв.

Початок 13 квітня о 19:00. Ефір за лінком: http://tiny.cc/KinoTalk_2

КіноTalk – це онлайн-проєкт кінофестивалю «Молодість» спільно з KyivMusicFilm та проєкту «Слышь, Тарантино!» про актуальні теми української кіноіндустрії з її успішними представниками. По понеділках та п'ятницях на YouTube-каналі КМКФ «Молодість».

Як повідомляв Укрінформ, перша онлайн-зустріч на тему «Майбутнє кінофестивалів» відбулася 8 квітня. В розмові участь артдиректор КМКФ «Молодість» Андрій Халпахчі, генеральна продюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич, засновник і директор Kyiv International Short Film Festival та KyivMusicFilms Кирило Марікуца, програмна директорка Міжнародного документального кінофестивалю про права людини Docudays Вікторія Лещенко.