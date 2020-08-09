NASA перейменовує космічні об'єкти з дискримінаційними назвами

Космічне агентство змінює назви галактик і туманностей, наприклад "Туманності ескімоса", щоб уникнути проявів дискримінації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Cnet.

"Оскільки наукове товариство працює над виявленням та подоланням дискримінації та нерівності в усіх аспектах галузі, стало зрозуміло, що деякі назви космічних об’єктів не тільки некоректні, а й образливі", - йдеться у повідомленні NASA. Космічне агентство досліджує використання неофіційної термінології щодо космічних об’єктів, тому що в основі його політики - етнічне різноманіття, рівність та інклюзивність.

Nasa навела два приклади космічних об’єктів, для яких більше не використовуватимуться старі назви. Планетна туманність NGC 2392 мала назву "Туманність ескімоса". "Ескімос" розглядають як колоніальний термін з расистською історією, нав’язаний корінним жителям арктичних регіонів", - пояснює космічне агентство.

NASA уже додала примітку до зображення туманності 2008 року, у якій пояснює причини припинення використання старої назви.

Агентство також використовуватиме тільки офіційні позначення NGC 4567 та NGC 4568 двох спіральних галактик, які раніше мали назву "Галактика сіамських близнюків".

Процес перейменування космічних об’єктів триває.

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"Наша мета полягає у тому, щоб назви космічних об’єктів узгоджувалися з нашими цінностями етнічного різноманіття та інклюзивності. Ми будемо активно співпрацювати з науковою спільнотою, щоб це реалізувати. Наука - для всіх, і кожен аспект нашої роботи має відображати цю цінність", - сказав співробітник Адміністрації NASA з наукових досліджень Томас Зурбухен.