Через COVID-19 британці на рік відкладуть польові дослідження в Антарктиді

Британська антарктична місія відкладе на рік польові дослідження в глибині Антарктики через епідемію коронавірусу.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ВВС-Україна.

Британська антарктична місія (BAS) планує залишити лише ключові напрями, які можна продовжувати зі станцій, тоді як польові дослідження в глибині Антарктики відкладуть на рік.

Це потягне за собою і призупинення одного з найбільших в Антарктиді наукових досліджень — спільного британсько-американського проєкту на величезному Льодовику Туейтса, який зараз швидко тане.

У BAS пояснюють, що просто не мають нормальних можливостей лікувати людей в Антарктиді, якщо вони захворіють на СOVID-19.

Для вчених і технічного персоналу всіх станцій в Антарктиці вводяться суворі карантинні заходи, щоб не допустити появи коронавірусу на континенті, де сотні людей живуть у закритому просторі станцій.

Додаткові труднощі накладає і логістика — дістатися до Антарктиди в умовах періодичного скасування авіасполучення через карантин не так і просто.

Наприклад, шлях 25-ї української антарктичної експедиції до станції "Академік Вернадський" тривав майже місяць і був під загрозою зриву, але Український антарктичний центр все ж зміг провести перезмінку.

Британці ж зараз планують діставатися до Антарктиди на власному дослідницькому судні "Джеймс Кларк Росс".

Через всі обмеження Британська антарктична місія просто змушена скасувати більшість своїх польових досліджень, для яких вченим потрібно вирушати вглиб континенту.

Натомість більше уваги приділять вивченню змін клімату, які можна проводити з двох британських станцій "Ротер" та "Галлей".

В останні роки станцію "Галлей" британці консервували на зиму, а всі дослідження там проводилися обладнанням автоматично. За нинішніх умов станція залишиться безлюдною і під час антарктичного літа. Утім, щоб вона змогла функціонувати протягом 2021-2022 років, персонал туди все ж має навідатися, щоб перевірити справність систем живлення.

Коронавірусна криза застала дослідників Антарктики під час літнього сезону, і, як зазначається, доправити весь персонал додому тепер також буде складною задачею, з довгим карантином на "Ротері" і на Фолклендських островах.

Вчені сподіваються за рік повернутися до всіх проєктів, зокрема продовжити вивчати причини швидкого танення Льодовика Туейтса.

А українська станція "Академік Вернадський" продовжує вивчати зміни клімату — саме на Антарктичному півострові, де базуються українські полярники, спостерігається аномальне потепління.