Вчені визначили, де на планеті найчистіше повітря

Про це йдеться в дослідженні, результати якого опубліковані в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

«Ми з’ясували, що на повітря прикордонного шару атмосфери, який живить нижні хмари над Південним океаном (найменування сукупності південних частин Тихого, Атлантичного й Індійського океанів, що оточують Антарктиду) ніяк не вплинула діяльність людей. Воно чисте від частинок аерозолів», - йдеться в анотації до дослідження.

Аби це з’ясувати, команда вчених використовувала бактерії як індикатор для визначення ключових властивостей нижньої атмосфери. Аерозолі, які керують властивостями хмар над Південним океаном, тісно пов’язані з біологічними процесами у воді. Дослідження показало, що Антарктида ізольована від поширення мікроорганізмів і відкладання поживних речовин з південних континентів.

Загалом це демонструє, що Південний океан є одним з небагатьох місць на Землі, на яке не вплинула діяльність людини.

Зазначається, що саме цю частину планети для дослідження вчені обрали, бо підозрювали, що вона забруднена найменше.