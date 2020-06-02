Вчені визначили, де на планеті найчистіше повітря

Вчені визначили, де на планеті найчистіше повітря

Дослідження
Укрінформ
Група вчених із Державного університету Колорадо визначила атмосферний регіон на Землі, на який не впливала діяльність людини.

Про це йдеться в дослідженні, результати якого опубліковані в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

«Ми з’ясували, що на повітря прикордонного шару атмосфери, який живить нижні хмари над Південним океаном (найменування сукупності південних частин Тихого, Атлантичного й Індійського океанів, що оточують Антарктиду) ніяк не вплинула діяльність людей. Воно чисте від частинок аерозолів», - йдеться в анотації до дослідження.

Аби це з’ясувати, команда вчених використовувала бактерії як індикатор для визначення ключових властивостей нижньої атмосфери. Аерозолі, які керують властивостями хмар над Південним океаном, тісно пов’язані з біологічними процесами у воді. Дослідження показало, що Антарктида ізольована від поширення мікроорганізмів і відкладання поживних речовин з південних континентів.

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Загалом це демонструє, що Південний океан є одним з небагатьох місць на Землі, на яке не вплинула діяльність людини.

Зазначається, що саме цю частину планети для дослідження вчені обрали, бо підозрювали, що вона забруднена найменше.

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