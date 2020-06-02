Рослини легше пристосовуються до холоду, ніж до тепла

Рослини на планеті приблизно у 7 разів краще можуть адаптуватися до глобального похолодання, ніж до потепління.

Про це свідчать результати дослідження, опублікованого нещодавно у виданні Science

Так, команда вчених провела метааналіз наукових робіт про те, як рослини реагують на зміну температури. Вони досліджували 590 різних ділянок з рослинами у Південній Америці, Африці, Азії та Австралії.

Дослідники з'ясували, що рослини, зокрема у помірних широтах, краще пристосовані до можливого похолодання, ніж до потепління. А також представили коефіцієнт стійкості до тепла та холоду.

Вчені виявили, що середній коефіцієнт стійкості до тепла рослин дорівнює 11, а коефіцієнт стійкості до холоду — 76. На думку вчених, у процесі еволюції у рослин було більше можливостей звикнути саме до холоду, а не до тепла.

За словами науковців, коли середня температура повітря збільшується до 32,2°C у рослин зменшується здатність поглинати вуглекислий газ. Крім того, разом із потеплінням на здатність вбирати вуглекислий газ впливають дії людини, зокрема пожежі.

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Науковці попереджають, що їхнє дослідження обмежене і не репрезентує усі рослини на планеті. До того ж вони більше аналізували дані про рослинність у північній півкулі, водночас потребують більше даних із південної півкулі.