В Антарктиді вперше знайшли останки земноводних

В Антарктиді вперше знайшли останки земноводних

Укрінформ
Знахідки палеонтологів довели, що земноводні на кшталт сучасних жаб колись мешкали в Антарктиді.

Про це повідомляє Science News.

«Палеонтологи виявили фрагменти тазостегнового суглоба і черепа жаби в осаді віком 40 млн років, зібраному з острова Сеймур, поблизу Антарктичного півострова», - йдеться у повідомленні.

Форма нещодавно відкритих кісток вказує на те, що виявлена ​​жаба належала до родини Calyptocephalellidae, її сучасні представники мешкають у Південній Америці.

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Це відкриття є першим доказом того, що земноводні раніше мешкали в Антанктиді, і, відповідно, там було значно тепліше.

Раніше на території Антарктиди не знаходили слідів сучасних земноводних, на відміну від свідчень проживання там гігантських амфібій часів тріасового періоду більше ніж 200 мільйонів років тому.

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