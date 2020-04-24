В Антарктиді вперше знайшли останки земноводних
Укрінформ
Знахідки палеонтологів довели, що земноводні на кшталт сучасних жаб колись мешкали в Антарктиді.
Про це повідомляє Science News.
«Палеонтологи виявили фрагменти тазостегнового суглоба і черепа жаби в осаді віком 40 млн років, зібраному з острова Сеймур, поблизу Антарктичного півострова», - йдеться у повідомленні.
Форма нещодавно відкритих кісток вказує на те, що виявлена жаба належала до родини Calyptocephalellidae, її сучасні представники мешкають у Південній Америці.
Це відкриття є першим доказом того, що земноводні раніше мешкали в Антанктиді, і, відповідно, там було значно тепліше.
Раніше на території Антарктиди не знаходили слідів сучасних земноводних, на відміну від свідчень проживання там гігантських амфібій часів тріасового періоду більше ніж 200 мільйонів років тому.