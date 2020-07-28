Букерівська премія оголосила лонглист номінантів

У Лондоні оприлюднили "довгий" перелік претендентів на отримання Букерівської премії, він складається з 13 авторів.

Про це повідомляє AP.

"Британська письменниця романного жанру Хіларі Мантел та американська авторка Енн Тайлер входять до числа 13 авторів у переліку претендентів на престижну Букерівську премію у сфері художньої літератури", - йдеться у повідомленні.

Вісім номінантів - незвично висока кількість для премії. Літературний керівник премії Габі Вуд заявив, що "приємно відзначити, що деякі автори, які розпочали свою кар'єру під час пандемії COVID-19, тепер матимуть шанс знайти читачів, на яких вони заслуговують".

Заснована 1969 року, Букерівська премія видається англомовним авторам з усього світу, але до 2014 року у змаганні брали участь лише британські, ірландські та письменники з країн Британської Співдружності.

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Перелік з шести фіналістів буде оголошено 15 вересня, а цьогорічний переможець буде оголошений у листопаді.