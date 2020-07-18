Африка повільно розпадається на частини - вчені

Глибоко під землею у районі африканського Афара континент повільно розпадається і через кілька мільйонів років може розділитися на дві частини.

Про це повідомляє NBC News.

«Одна з найспекотніших точок на Землі, посушливий східно-африканський регіон Афар, знаходиться в місці, в якому глибоко під землею розпадається континент», - йдеться у повідомленні.

За словами дослідників, регіон розташований над трьома тектонічними плитами, які дуже повільно віддаляються одна від одної. Таким чином, через кілька мільйонів років Африка може розпастися на дві частини, а між ними з'явиться новий океан.

На даний момент доказом цього процесу є тріщина довжиною 56 кілометрів в ефіопській пустелі.

Поява нового океану може відбутися протягом п'яти-десяти мільйонів років.

Фото: University of Rochester