На межі зникнення: у Нігерії сфотографували рідкісних горил з дитинчатами

Екологи сфотографували у лісах на півдні Нігерії річкових горил, що перебувають на межі зникнення.

Про це повідомляє ВВС.

"Екологам вдалося зробити кілька рідкісних фото річкових горил, що перебувають на межі зникнення. На кольорових знімках - кілька дорослих горил з дитинчатами", - йдеться у повідомленні.

Річкові горили (підвид західної горили) є найбільш нечисленним підвидом людиноподібних приматів. Загалом у світі їх залишилося близько 300 особин. Велика їх частина живе у гірській місцевості, в лісах на кордоні Нігерії і Камеруну. У другій половині 2000-х років уряд Камеруну для збереження популяції річкових горил створив національний парк на кордонах з Нігерією.

У 2012 році Товариство охорони дикої природи встановило близько 50 камер в лісах на кордоні Нігерії і Камеруну, однак у їхні об'єктиви ці горили потрапляють вкрай рідко, а надто з дитинчатами.

Річкові горили ретельно уникають зустрічей з людиною, тому екологи можуть робити висновки про кількість особин і ареали їхнього існування переважно по слідах, які вони залишають у пошуках їжі.

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Чисельність річкових горил зменшувалася протягом десятиліть - через зменшення місць проживання, також вони нерідко ставали жертвами браконьєрів і мисливців.

Самки горили народжують раз на чотири роки. Вагітність триває близько 250-270 днів. Зазвичай горила виношує одне дитинча, вкрай рідко - двох. Малеча харчується материнським молоком майже до трьох років.

Фото: WCS NIGERIA