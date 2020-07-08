На Мадагаскарі знайшли залишки крихітного предка динозаврів

Група дослідників знайшла на Мадагаскарі залишки крихітного предка динозаврів, який був висотою в 10 сантиметрів та жив близько 237 мільйонів років тому.

Про це повідомляє BBC.

"Динозаври часто вважаються гігантськими створіннями, але нове дослідження вказують на те, що починали вони з маленьких розмірів. Такі свідчення походять із описаних нещодавно скам’янілих решток 10-сантимертового створіння виявлених на Мадагаскарі, яке жило приблизно 237 мільйонів років тому", - йдеться в повідомленні.

Рештки тварини знайшли палеонтологи Американського музею природознавства ще у 1998 році. Проте нещодавно вчені заявили, що знайдена рептилія належала до групи, від якої пішли динозаври та птерозаври — Ornithodira.

Вчені припускають, що з часом динозаври еволюціонували з 10 сантиметрів до декількох метрів.

За словами науковців, тварина харчувалася комахами, тому її назвали "крихітною вбивцею комах". Причиною такого харчування став невеликий розмір тіла, хоча більше динозаври були переважно м'ясоїдні.

Слід наголосити, що походження динозаврів і птерозаврів погано вивчено, оскільки вчені загалом знайшли лише декілька екземплярів їхніх предків. Тож науковці сподіваються, що ця "крихітна вбивця комах" допоможе краще зрозуміти, звідки з’явилися динозаври.

Фото: The American Museum of Natural History/Alex Boersma