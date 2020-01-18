Вчені знайшли причину вимирання динозаврів - вулкани не винні

Вулканічна активність не відігравала безпосередньої ролі у масовому вимиранні динозаврів.

Про це повідомляє Phys.org.

За даними міжнародної групи дослідників, яку очолює Єль, вулканічна активність не відігравала безпосередньої ролі у масовому вимиранні динозаврів. Ймовірно, це був астероїд.

"Доцент Єльської геології та геофізики Пінкеллі Халл та її колеги стверджують у новому дослідницькому документі Science, що вплив на навколишнє середовище масових вивержень вулканів в Індії трапився до вимирання крейдо-палеогену 66 мільйонів років тому і тому не сприяли масовому вимиранню", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що більшість вчених визнає, що подія масового вимирання, також відома як K-Pg, сталася після того, як астероїд врізався у Землю. Деякі дослідники також зосередили увагу на ролі вулканів у K-Pg через вказівки на те, що вулканічна активність відбувалася приблизно в той же час.

"Вулкани можуть призвести до масових вимирань, оскільки вони виділяють багато газів, як SO2 і CO2, які можуть змінити клімат. Але останні роботи були зосереджені на термінах виверження лави, а не на виділенні газу", - сказала Халл.

Щоб точно визначити терміни викидів вулканічного газу, Галл та її колеги порівняли глобальну зміну температури та ізотопи вуглецю з морських скам’янілостей з моделями кліматичного ефекту викиду CO2. Вони дійшли висновку, що більша частина викиду газу відбулася задовго до удару астероїда - астероїд був єдиним рушієм вимирання.

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"Вулканічна активність у пізньому крейді спричинила поступове глобальне потепління приблизно на два градуси, але не масове вимирання. Ряд видів перемістився до Північного та Південного полюсів, але перемістився назад задовго до удару астероїда", - сказав колишній дослідник Єльського університету Майкл Хенехан, який склав температурні записи для дослідження.

"Багато людей припускають, що вулкани стали рушієм K-Pg, і ми говоримо: "Ні, вони не стали ", - додає Халл.

Вчені відзначають, що ці виверження дійсно вплинули на клімат, але температура повернулася до норми до того, як динозаври почали вимирати.