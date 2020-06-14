Фільм про козаків - у ТОП-рейтингах турецького ТБ

Фільм про бойове мистецтво українських козаків став рейтинговим у своєму сегменті на турецькому телебаченні.

Про це у Facebook повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

«Фільм про бойове мистецтво українських козаків посів найрейтинговіші місця у своєму сегменті на турецькому телебаченні TRT після виходу на екран. Турецька знімальна група за власною ініціативою провела зйомки на острові Хортиця та на Запоріжжі. При чому повністю занурилися у місцевий побут, тренувалися та жили за козацькими звичаями», - поділився деталями проєкту Сибіга.

Після повернення групи з України Посольство України в Туреччині ініціювало зйомки проморолика про Україну та її туристичні принади.

«Після їхнього (знімальної групи - ред.) повернення запросив до Посольства та почастував козацькими стравами… Чудовий козацький почастунок надихнув нас на черговий спільний творчий проєкт - і турецькі режисери також зняли промоційний фільм про Україну, орієнтований на турецьку аудиторію», - розповів дипломат.

Як відомо, цей проморолик про Україну був вперше продемонстрований у рамках Днів українського кіно у Стамбулі у грудні минулого року. Фільм складається з окремих епізодів, кожен з яких присвячений різним туристичним та культурним об’єктам нашої держави. Це і замки, і музеї, курорти, кухня, історичні пам’ятки. Фільм орієнтований не лише на Туреччину, а й на такі країни, як Азербайджан, Туркменістан. Аби створити проморолик, знімальна група проїхала близько 5 тис. кілометрів, відвідавши Київ, Львів, Чернігів, Одесу, Чернівці, Кам'янець-Подільський, Чорнобиль, Карпати.