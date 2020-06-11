Одеська кіностудія презентувала тизер історичної стрічки "Фортеця Хаджибей"

Одеська кіностудія представила тизер повнометражного фільму режисера Костянтина Коновалова "Фортеця Хаджибей".

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

"Кінопроєкт цієї пригодницької історичної стрічки з робочою назвою "Пам’ять сонця" став одним із переможців Дев’ятого конкурсного відбору Держкіно. Події фільму відбуваються в період російсько-турецької війни за території Північного Причорномор'я. Козак Андрій має передати важливу інформацію у Стамбул. Для цього йому треба визволити з темниці батька своєї коханої – турецької красуні Фатіми. Молоді люди наважуються на ризиковану операцію", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Документальна стрічка про Україну стала переможцем премії Peabody Awards

Зазначається, що стрічка створюється Одеською кіностудією за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Запланована дата релізу фільму – жовтень 2020 року.