Одеська кіностудія презентувала тизер історичної стрічки

Одеська кіностудія презентувала тизер історичної стрічки "Фортеця Хаджибей"

Укрінформ
Одеська кіностудія представила тизер повнометражного фільму режисера Костянтина Коновалова "Фортеця Хаджибей".

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

"Кінопроєкт цієї пригодницької історичної стрічки з робочою назвою "Пам’ять сонця" став одним із переможців Дев’ятого конкурсного відбору Держкіно. Події фільму відбуваються в період російсько-турецької війни за території Північного Причорномор'я. Козак Андрій має передати важливу інформацію у Стамбул. Для цього йому треба визволити з темниці батька своєї коханої – турецької красуні Фатіми. Молоді люди наважуються на ризиковану операцію", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що стрічка створюється Одеською кіностудією за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Запланована дата релізу фільму – жовтень 2020 року.

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