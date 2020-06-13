Парад до дня народження Єлизавети ІІ скасували вдруге за час її правління
Про це повідомляє BBC.
"Тільки вдруге протягом 68-річного правління (королеви Єлизавети ІІ - ред.) парад у Лондоні не відбувся", - йдеться у повідомленні.
Перший раз урочисту подію скасовували 1955 року, через три роки після коронації Єлизавети ІІ. Це сталося у зв’язку зі страйком залізничників.
Цьогоріч парад у Лондоні скасовано через епідемію коронавірусу. Однак офіційне святкування дня народження королеви було відзначено унікальною церемонією, яку провели валлійські гвардійці у Віндзорському замку.
Як зазначається, це була перша офіційна поява королеви на публіці від початку карантину.
Єлизавета ІІ відзначила свій 94-й день народження ще у квітні, але офіційно він святкується у Британії у другу суботу червня.
Королева вперше відсвяткувала свій офіційний день народження у Віндзорському замку. Подібну церемонію там не проводили з 1895 року.
За останніми даними порталу Worldometer, у Великій Британії підтверджено 294 375 випадків COVID-19. За цим показником країна перебуває на п’ятому місці у світі після США, Бразилії, Росії та Індії. Унаслідок коронавірусної інфекції померли 41 662 британці.