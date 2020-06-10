Чоловік королеви Єлизавети ІІ святкує 99-річчя

Королівська родина Великої Британії опублікувала фотографію з нагоди дня народження герцога Единбурзького Філіпа, чоловіка королеви Єлизавети ІІ.

Відповідне фото розміщено у Twitter.

«Ця нова фотографія герцога Единбурзького й королеви була зроблена минулого тижня у Віндзорському замку, щоб відзначити 99-й день народження його королівської високості», - йдеться у дописі.

📸 This new photograph of The Duke of Edinburgh and The Queen was taken last week in the quadrangle at Windsor Castle to mark His Royal Highness’s 99th birthday tomorrow. pic.twitter.com/RCAZeioUjq — The Royal Family (@RoyalFamily) June 9, 2020

🎈🎂Wishing The Duke of Edinburgh a very happy birthday!



His Royal Highness turns 99 today and will spend the day with The Queen at Windsor. pic.twitter.com/636XWtBAqy — The Royal Family (@RoyalFamily) June 10, 2020

Як повідомили співрозмовники виданню Vanity Fair, герцог планує відзначити свій день народження без зайвого галасу з королевою Єлизаветою ІІ під час спеціального ланчу.

Нині королівська пара знаходиться на самоізоляції й не бачила інших членів родини з середини березня після запровадження карантину для боротьби зі спалахом коронавірусу в країні.

Зазначається, що це перша фотографія герцога в цьому році на тлі спекуляцій про його стан здоров’я після госпіталізації у грудні минулого року.

Фото: Getty Images