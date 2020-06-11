Британська королева вперше поспілкувалася у Zoom

Королева Великої Британії Єлизавета II вперше за час свого правління взяла участь у публічній відеоконференції на платформі Zoom.

Про це повідомляє MarketWatch.

"94-річна королева Великої Британії у четвер уперше публічно з'явилася на платформі відеоконференцій в мережі Інтернет", - йдеться у повідомленні.

З допомогою Zoom королева поспілкувалася з громадянами, які на громадських засадах доглядали інвалідів та хворих.

To mark #CarersWeek2020, The Queen and The Princess Royal spoke to a group of carers who are supported by The @CarersTrust to find out more about the challenges they face. pic.twitter.com/ieMyPWlNeV — The Royal Family (@RoyalFamily) June 11, 2020

Її Величність, до якої долучилась і її донька принцеса Анна, вислухала історії чотирьох волонтерів про те, з якими труднощами вони стикалися під час пандемії коронавірусу.