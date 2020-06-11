Британська королева вперше поспілкувалася у Zoom

Британська королева вперше поспілкувалася у Zoom

Укрінформ
Королева Великої Британії Єлизавета II вперше за час свого правління взяла участь у публічній відеоконференції на платформі Zoom.

Про це повідомляє MarketWatch.

"94-річна королева Великої Британії у четвер уперше публічно з'явилася на платформі відеоконференцій в мережі Інтернет", - йдеться у повідомленні.

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З допомогою Zoom королева поспілкувалася з громадянами, які на громадських засадах доглядали інвалідів та хворих.

Її Величність, до якої долучилась і її донька принцеса Анна, вислухала історії чотирьох волонтерів про те, з якими труднощами вони стикалися під час пандемії коронавірусу.

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