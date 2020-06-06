Принц Вільям анонімно працює на “коронавірусній” гарячій лінії
Укрінформ
Принц Вільям, герцог Кембриджський та старший син спадкоємця британського престолу принца Чарльза, зізнався, що працює волонтером на «гарячій лінії», яку королівська сім’я започаткувала для допомоги людям під час пандемії коронавірусу.
Про це пише AP.
"Британський принц Вільям розповів, що він анонімно працює волонтером гарячої лінії, створеної у кризовий період під час карантину на тлі пандемії коронавірусу", - йдеться у повідомленні.
Працює герцог Кембриджський на гарячій лінії Shout 85258 - це цілодобова телефонна підтримка для обміну текстовими повідомленнями під час пандемії, розроблена британським Королівським фондом.
«Розповім вам невеликий секрет, друзі: власне, я працюю на гарячій лінії як волонтер», - сказав Вільям під час відеоконференції з іншими працівниками платформи.
Як повідомлялося, станом на суботу, 6 червня, у світі підтверджено 6 850 597 випадків коронавірусу. З початку пандемії вилікувались 3 351 249 осіб, померли - 398 244.