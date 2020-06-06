Принц Вільям анонімно працює на “коронавірусній” гарячій лінії

Про це пише AP.

"Британський принц Вільям розповів, що він анонімно працює волонтером гарячої лінії, створеної у кризовий період під час карантину на тлі пандемії коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Працює герцог Кембриджський на гарячій лінії Shout 85258 - це цілодобова телефонна підтримка для обміну текстовими повідомленнями під час пандемії, розроблена британським Королівським фондом.

«Розповім вам невеликий секрет, друзі: власне, я працюю на гарячій лінії як волонтер», - сказав Вільям під час відеоконференції з іншими працівниками платформи.

Як повідомлялося, станом на суботу, 6 червня, у світі підтверджено 6 850 597 випадків коронавірусу. З початку пандемії вилікувались 3 351 249 осіб, померли - 398 244.