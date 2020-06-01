Єлизавета II з'явилася на публіці вперше після оголошення карантину

Єлизавета II з'явилася на публіці вперше після оголошення карантину

Фото
Укрінформ
Королеву Великої Британії Єлизавету II вперше після виходу на самоізоляцію вдалося сфотографувати - монаршу особу було помічено під час кінної прогулянки на території Віндзорського замку.

Про це повідомляє ВВС.

«Королеву сфотографували, коли вона каталася верхи на території Віндзорського замку - це її перша публічна поява з початку коронавирусного блокування», - йдеться у повідомленні.

94-річну королеву побачили верхи на поні на території Віндзорського замку, який вважається її улюбленою королівською резиденцією. Там королева перебуває на самоізоляції разом зі своїми чоловіком, герцогом Единбурзьким, і невеликою кількістю обслуговуючого персоналу.

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Останню публічну фотографію королеви було зроблено 19 березня, коли її відвезли з Букінгемського палацу у будинок в Беркширі

Фото: PA MEDIA

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