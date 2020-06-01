Єлизавета II з'явилася на публіці вперше після оголошення карантину
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Укрінформ
Королеву Великої Британії Єлизавету II вперше після виходу на самоізоляцію вдалося сфотографувати - монаршу особу було помічено під час кінної прогулянки на території Віндзорського замку.
Про це повідомляє ВВС.
«Королеву сфотографували, коли вона каталася верхи на території Віндзорського замку - це її перша публічна поява з початку коронавирусного блокування», - йдеться у повідомленні.
94-річну королеву побачили верхи на поні на території Віндзорського замку, який вважається її улюбленою королівською резиденцією. Там королева перебуває на самоізоляції разом зі своїми чоловіком, герцогом Единбурзьким, і невеликою кількістю обслуговуючого персоналу.
Останню публічну фотографію королеви було зроблено 19 березня, коли її відвезли з Букінгемського палацу у будинок в Беркширі
Фото: PA MEDIA