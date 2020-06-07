В Україні презентували виставку до 100-річчя від дня народження Івана Кожедуба
Укрінформ
Напередодні 100-річного ювілею від дня народження льотчика-винищувача, повітряного аса, уродженця села Ображіївка Шосткинського району Івана Микитовича Кожедуба в Сумському обласному краєзнавчому музеї презентовано виставковий проєкт «Майстер повітряного бою».
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Заклади культури Сумщини цілеспрямовано працюють над збереженням нашої історії, над відтворенням історичної пам’яті і справедливості. А культурно-просвітницька акція «Війна. Перемога. Пам’ять», започаткована управлінням культури напередодні 75-річчя Великої Перемоги, має своє продовження під час святкування 100-річного ювілею І.М.Кожедуба», - зазначила під час презентації проєкту начальник управління культури Сумської ОДА Олена Мельник.
Льотчик-винищувач, найрезультативніший ас в авіації Антигітлерівської коаліції за весь час Другої світової війни. На його рахунку - 64 повітряні перемоги. Тричі Герой Радянського Союзу.