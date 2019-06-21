У Харкові на майдані Свободи відбувся випуск лейтенантів Харківського Національного університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба.

Майже чотири сотні випускників привітав міністр оборони України Степан Полторак, повідомляє пресслужба МОУ.

"Потужний навчальний заклад — Харківський Національний університет Повітряних Сил завершив підготовку 394 курсантів, які отримали звання лейтенанта та дипломи про вищу освіту. Ці офіцери вже із завтрашнього дня поповнять підрозділи Збройних Сил України та стануть на захист держави", - сказав Полторак, вітаючи випускників.

У Харкові відбувся випуск лейтенантів університету Повітряних Сил/ Фото В'ячеслава Мадієвського

Він зазначив, що у строю випускників знаходяться три лейтенанти, які вже захищали Україну і нагороджені високою державною нагородою — орденом «За мужність».

Міністр оборони України вручив пам’ятні медалі золотим медалістам та грошові премії. Полторак також вручив відомчі відзнаки викладачам Харківського Національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Крім того, поінформували в МОУ, під час церемонії троє випускників освідчилися та запропонували руку і серце своїм коханим. Міністр оборони привітав майбутні подружні пари і вручив грошові сертифікати.