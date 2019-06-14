Дипломи отримали понад 600 курсантів - більшість із них воювали на Донбасі

У Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського відбувся урочистий випуск військових фахівців оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів підготовки.

Про це йдеться на сайті Міноборони.

"652 військових фахівці оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів підготовки завершили навчання в Національному університеті оборони України та отримали відповідні дипломи", - йдеться у повідомленні.

Урочистий випуск військових фахівців у Національному університеті оборони України ім. Івана Черняховського / Фото: Володимир Тарасов. Укрінформ

Міністр оборони Степан Полторак наголосив, що більшість випускників воювали за територіальну цілісність та незалежність України. "Саме завдяки їм вдалося зупинити російського агресора. Я дякую всім за мужність і героїзм, за те, що ви знайшли в собі сили і воювати, і вчитися. Пишаюся вами, панове офіцери!" — наголосив Полторак.