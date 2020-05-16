Коронавірус стає популярною темою в тату-салонах Нідерландів

У Нідерландах в рамках послаблення карантину знову відчинилися тату-салони, і деякі клієнти почали прикрашати свої тіла малюнками, так чи інакше пов’язаними з темою коронавірусу.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Зокрема, один з клієнтів тату-салону в Роттердамі зробив собі малюнок у вигляді рулону туалетного паперу і пояснив у Twitter: “Для мене рулон туалетного паперу - це головний продукт 2020 року. І цього вже не забути".

En de eerste corona-tattoo is een feit! Rens liet ‘m zetten in de weer geopende Tattoogrot in Rotterdam. “Voor mij is de wc-rol hét product van 2020. En deze tijd er één om nooit meer te vergeten.” @RTV_Rijnmond #Corona pic.twitter.com/l6yoSBCxAJ — Maurice Laparlière (@MauLaparliere) May 11, 2020

З початком карантину в березні мешканці Нідерландів стали запасатися туалетним папером. Попри неодноразові звернення прем'єр-міністра Марка Рютте, який переконував, що епідемія не призведе до дефіциту, люди продовжували масово скуповувати туалетний папір, а також деякі харчові продукти.

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Як повідомлялося, тату-салони у Нідерландах відкрилися 11 травня. Майстрів розпису по тілу зобов’язали працювати у захисних масках та рукавичках.