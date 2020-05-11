Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Наприклад, масажисти, зобов'язані працювати за попередньою домовленістю, щоб бути певними, що клієнт добре почувається і не має симптомів коронавірусу.

У Нідерландах запрацювали перукарні та салони краси//Фото: Ірина Драбок, Укрінформ

Крім того, дозволяється займатися безконтактними видами спорту на відкритому повітрі - грати у теніс чи гольф. В ресторанах та кафе готують страви, які потім віддають замовнику з собою.

Планується, що з 1 червня громадський транспорт відновить свою роботу і працюватиме регулярно, за звичним розкладом. При цьому пасажири зобов'язані носити маски і дотримуватися дистанції.

Запрацюють також театри, музеї, кінотеатри та ресторани, але має бути максимум тридцять відвідувачів, які дотримуватимуться дистанції 1,5 метра. На терасах можуть відпочивати максимум десять людей.

З 1 липня відкриються кемпінги, у барах, ресторанах та кафе зможе перебувати вже 100 людей, за умови попереднього бронювання.

З 1 вересня буде дозволено займатися всіма видами спорту, відкриють спортзали, сауни, казино та інші заклади.

Людей закликають дотримуватися дистанції, часто мити руки. А усіх, хто погано почувається, залишатися вдома і не наражати на небезпеку інших.