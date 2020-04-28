Вийшов трейлер документального фільму "Артефакт Чорнобиля"

Міністерство культури та інформаційної політики опублікувало офіційний трейлер українського сучасного документального фільму про розслідування Чорнобильської катастрофи на основі нещодавно розсекречених архівів КДБ "Артефакт Чорнобиля".

Про це повідомляється на сторінці МКІП у Facebook.

"Вийшов офіційний трейлер стрічки Артефакт Чорнобиля - українського сучасного документального фільму про розслідування Чорнобильської катастрофи на основі нещодавно розсекречених архівів КДБ, та її наслідків для України та всього світу зараз", - ідеться в повідомленні.

Фільм знято за підтримки Українського культурного фонду, МКІП, Міністерства енергетики та захисту довкілля України, Галузевого архіву СБУ, Національного музею «Чорнобиль», Державного агентства з управління зоною відчуження, МГО "Центр ПРИП'ЯТЬ.ком".

У МКІП також навела дані дослідження, згідно з якими 60% українців не знають дату аварії на ЧАЕС; 92% - не знають норм радіації сьогодні, а 47% - досі вірять радянським фейкам про Чорнобиль.