“Чорнобильські бабусі” виходять на Takflix до річниці трагедії

До 34-ї річниці Чорнобильської трагедії платформа takflix.com випускає документальний фільм “Чорнобильські бабусі”.

Про це Укрінформу повідомили в компанії 86PROKAT.

«Стрічка доступна до перегляду з українськими та англійськими субтитрами на всіх територіях світу, крім Північної Америки», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, героїнями фільму є три самопоселенки, які мешкають в Чорнобильській зоні відчуження. Більшість їхніх сусідів уже давно виїхали, а чоловіки померли, та ця вперта жіноча компанія все ще тримається.

Світова прем’єра фільму відбулася на кінофестивалі у Лос-Анджелесі, де він отримав приз за найкращу режисуру. В Україні фільм вперше показали на міжнародному фестивалі кіно та урбаністики «86» в місті Славутич, де «Бабусі» стали глядацьким хітом.

Авторками «Чорнобильських бабусь» є незалежні американські режисерки Холлі Морріс та Енн Боґарт. Холлі Морріс відома як феміністка «Третьої хвилі», журналістка, колумністка і телеведуча. Її промову на TedTalk 2013 року про життя в Чорнобильській зоні відчуження подивилося більше мільйона людей.

Трейлер фільму можна переглянути за посиланням.