Фільм, який розвінчує міфи про Донбас, можна переглянути на Takflix

Фільм, який розвінчує міфи про Донбас, можна переглянути на Takflix

Укрінформ
До шостої річниці початку війни на Сході України takflix.com випускає документальний фільм «Какофонія Донбасу» Ігоря Мінаєва.

Про це повідомляється на сайті Takflix.

«Стрічка доступна до перегляду на більшості територій світу з англійськими та французькими субтитрами», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, «Какофонія Донбасу» — це фільм-дослідження міфу про Донбас. У фільмі зібрані унікальні архівні матеріали, відео з соцмереж, інтерв’ю з учасниками та очевидцями історичних подій. Режисер показує історію та еволюцію образу Донбасу від фільмів Дзиґи Вертова та кліпів гурту "Пающіє труси" до свідчень полонених, що зазнали тортур з боку бійців так званої ДНР.

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Сюжет стрічки розгортається у двох площинах. Перша – життя очима радянської пропаганди та Донбас як вітрина ідеології. Друга – життя реальне, приховане від зайвих поглядів. Життя обіцяє бути симфонією праці, радості й добробуту, але виявилося оманою й маніпуляцією. Симфонія Донбасу перетворюється на какофонію.

Фото: docudays.ua

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