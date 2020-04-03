"Розділові Наживо" із Жаданом можна переглянути на Taflix

На онлайн-платформі Taflix вийшов фільм-концерт «Розділові Наживо» за участі Сергія Жадана.

Про це повідомляється на сайті платформи.

«Стрічку можна переглянути за 60 гривень у всіх країнах світу», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, в основі фільму - екранізація однойменного перформансу «розділові» - міждисциплінарного проєкту мистецької агенції АртПоле. Перфоманс на основі книги Сергія Жадана «Вогнепальні й ножові» вперше презентували у 2012 році. З того часу виступи відбулися в різних локаціях, від Бахмута і Станиці Луганської до Варшави та Вроцлава. Зйомки фільму-концерту «Розділові Наживо» відбулися під час останнього виступу артистів, після якого проєкт припинив існування.

Автором ідеї та режисером «Розділові Наживо» є Вадим Ільков — оператор фільму «Вулкан» та режисер-постановник «Тато — мамин брат». Для роботи над проєктом Ільков зібрав 11 найкращих операторів України. 11 камер одночасно слідкували за останнім виступом «розділових», не пропускаючи жоден рух артистів. В результаті сам фільм став дослідженням творчого процесу, розкриваючи перед глядачами несподівані та захоплюючі моменти творення мистецтва, можливості бути разом, чути й відчувати один одного.

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«Такфлікс» – онлайн-платформа для легального перегляду українського кіно. Зараз на платформі можна подивитись «Вулкан» Романа Бондарчука, «Коли падають дерева» Марисі Нікітюк, «Гуцулка Ксеня» Олени Дем’яненко, «Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго» Надії Парфан та інші фільми.