Жадан під час карантину писатиме новий роман

Український письменник Сергій Жадан під час самоізоляції писатиме новий роман.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Дорогі брати і сестри, як свідомий громадянин я самоізолювався, до чого й вас закликаю. З пропозиціями виступити чи побухати - не турбувати. Будьте здорові й щасливі. А я засяду за новий роман", - написав Жадан.

Як повідомляв Укрінформ, 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров’я офіційно оголосила коронавірус COVID-19 пандемією загальносвітового масштабу.

Із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

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На своєму засіданні 16 березня 2020 року Кабмін задля протидії поширенню коронавірусу заборонив міжміські перевезення та масові заходи по всій Україні.