Жадан під час карантину писатиме новий роман

Жадан під час карантину писатиме новий роман

Укрінформ
Український письменник Сергій Жадан під час самоізоляції писатиме новий роман.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Дорогі брати і сестри, як свідомий громадянин я самоізолювався, до чого й вас закликаю. З пропозиціями виступити чи побухати - не турбувати. Будьте здорові й щасливі. А я засяду за новий роман", - написав Жадан.

Як повідомляв Укрінформ, 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров’я офіційно оголосила коронавірус COVID-19 пандемією загальносвітового масштабу.

Із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

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На своєму засіданні 16 березня 2020 року Кабмін задля протидії поширенню коронавірусу заборонив міжміські перевезення та масові заходи по всій Україні.

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