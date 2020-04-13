Кияни можуть обрати тварину з притулку онлайн - її привезуть прямо додому

Кияни можуть обрати тварину з міського притулку на сайті або на сторінці у Facebook, і її доставлять прямо до них додому.

Про таку нову послугу в умовах карантину розповіла в інтерв’ю Укрінформу директор КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" Наталія Мазур.

"Розуміючи, що транспорт через карантин курсує обмежено, і дістатися до нашого притулку може не кожна людина, минулого тижня ми запровадили ініціативу: ви можете обрати тварину на сайті або на нашій сторінці у Facebook (до речі, така функція існувала і до карантину), зв’язатися з нашим фахівцем, і якщо зрозумієте, що це справжня любов, – тваринка буде доставлена до вашої домівки", - сказала вона.

Мазур додала, що всі карантинні обмеження під час доставки і передачі тварини будуть дотримані.

"Це – надзвичайно потрібна соціальна функція, як для нашого комунального підприємства, так і для людей, які готові взяти домашнього улюбленця. Особливо в час, коли люди опинилися на самоті і потребують спілкування", - наголосила Мазур.

Як повідомлялося, з 12 березня в Україні запровадили карантин у навчальних закладах та низку інших заходів із протидії поширенню коронавірусної інфекції. Згодом уряд продовжив карантин до 24 квітня. З 6 квітня обмежувальні заходи було посилено.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що говорити про послаблення карантинних заходів в Україні можна буде тільки у травні, у разі зниження кількості випадків COVID-19.

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Станом на 9:00 12 квітня в Україні 3102 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 93 летальні, 97 пацієнтів одужали.