В Австрії заборонили приймати більше 5 гостей у квартирі чи домі

З метою обмеження поширення коронавірусу в Австрії тимчасово заборонені зібрання у закритому приміщенні за участі більш як 5 осіб, які не проживають в цьому домогосподарстві.

Відповідні обмеження передбачені наказом федерального міністерства з питань соціального захисту, охорони здоров'я, догляду та захисту прав споживачів Австрії, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"…заборонити зібрання у закритому приміщенні, в якому беруть участь понад 5 осіб, які не проживають у цьому домогосподарстві", - йдеться прийнятому 1 квітня наказі.

Винятки стосуються органів місцевого самоврядування та державного управління, армії, поліції, рятувальної та пожежних служб, а також у випадку догляду за дітьми, виконанні професійних обов’язків чи під час проїзду в громадському транспорті.

Обмеження діє до 13 квітня.

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Наказ, про який широка громадськість дізналася на вихідних, викликав велику критику як з боку опозиції, так і пересічних громадян. Багато сприйняли його як намір влади обмежити великі сімейні святкування Великодня.

Поруч з цим, окремі експерти з конституційного права також заявили про можливу неконституційність наказу, втручання у приватне життя, як і відсутність повноважень у МОЗ приймати такі накази, базуючись на чинному "законі про епідемії". Відкритим залишилося й питання про те, як поліція контролюватиме дотримання наказу.

У МОЗ заявили, що нова заборона спрямована, передусім, проти молодіжних так званих "корона-вечірок". Щоправда, розісланий прес-реліз з цього приводу мав назву "Заклик до населення: цьогоріч жодних приватних великодніх святкувань". Також у міністерстві роз’яснили, як слід читати наказ: якщо в одному домогосподарстві проживає, наприклад, 4 особи, то до них можуть прийти ще 5 осіб.

Очікується, що у понеділок представники австрійського уряду детальніше розкажуть про те, як слід трактувати наказ та як він вплине на святкування католицького Великодня 12 квітня.

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Як повідомляв Укрінформ, з 16 березня в Австрії діє оновлений пакет жорстких заходів, спрямованих на обмеження поширення коронавірусу. По всій державі припинили роботу всі торговельні точки, за винятком продуктових магазинів, аптек, АЗС, пошти, банків та центрів мобільного зв’язку. У церквах припинено відкриті богослужіння, заборонені усі масові заходи та спортивні події, закриті навчальні заклади, об'єкти культури. Від громадян вимагається перебувати в домашній самоізоляції та виходити з дому лише у разі необхідності. Порушення карається високими адміністративними штрафами.